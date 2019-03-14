Bismil 'Koca çınarlar' ile buluşuyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında belirlenen günlerde okula gelen dede ve nineler ana sınıfı öğrencilerine masal anlatıyor.

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul öncesi eğitim sürecindeki öğrencilerin sosyo-kültürel düzeylerinin artırılması ve kuşaklar arası kültür geçişine olanak sağlanması amacıyla 'Dedeler torunlarına masal anlatıyor projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında, dede ve ninelerden oluşan bir grup, haftanın belli günlerinde torunlarıyla beraber okul yolunu tutuyor. Dede ve nineler, okulda bir araya geldikleri minik öğrencilere hem masal anlatıyor hem de Türk örf ve adetlerini öğretiyor. Masalların çocuklar üzerinde önemli izler bıraktığını belirten Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, "Gerçekten zihin açıcı, düşündürücü, ufuk kazandıran, hayal genişletici gibi konularda masalların çocuklar üzerinde çok büyük etkisi var. Gelişen teknoloji ile birlikte televizyon, bilgisayar ve telefon gibi aletler nedeniyle çocuklarımız masallardan uzaklaştı. Bu nedenle projemizle çocuklarımızı masallarla buluşturuyoruz" diyerek projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projenin uygulandığı okullardan Yukarı Harım İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu müdürü Serhat Yektaş, yıllar önce çocukların dede ve ninelerinin anlattığı masallarla büyüdüğünü ancak günümüzde birçok çocuğun bu masallardan mahrum kaldığını söyledi. Müdür Yektaş, "Masallar faydasını çocuklar üzerinde kısa sürede gösterdi. Çocukların aynı ortamı paylaşarak öz güvenleri arttı” dedi.

Projeye katılan ninelerden Ganime Çelik, çocukları çok sevdiğini ve çocuklara masal anlatmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Bir torununun bulunduğunu kaydeden Çelik, "Çocuklara masal anlatınca çok mutlu oluyorlar, seviniyorlar. Onlarla birlikte ben de mutlu oluyorum. Masalın yanında elimizden geldiği kadarıyla onlara hoşgörüyü ve geleneklerimizi aşılamaya çalışıyoruz, bizim görevimiz bu. Şimdi onlar neyi öğrenirlerse onu unutmazlar biz de iyi şeyler öğrensin istiyoruz" diye konuştu.

"Eski imkanlar ile şimdiki imkanlar çok farklı"

Masal anlatan dedelerden Fesih Gürbüz de çocuklarla bir araya geldiğine memnun olduğunu dile getirdi. Gürbüz, çocukların topluma hayırlı bir insan olması için büyüklerine saygıyı, küçüklerine sevgiyi öğretmek için çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Torunum bana çok bağlı, ben de ona çok bağlıyım. Eski imkanlar ile şimdiki imkanlar çok farklı. Şimdiki çocuklar şu anda neyi öğrenirse onu unutmuyorlar. Bu nedenle biz de kültürümüzü, tecrübelerimizi en güzel şekilde onlara aktarmaya çalışıyoruz."