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Bismil kurallara uydu, korona virüs vaka sayısı sıfıra indi

Diyarbakır’ın 118 bin 250 nüfuslu Bismil ilçesinde korona virüs vaka sayısı sıfıra indi.

Diyarbakır'ın 118 bin 250 nüfuslu Bismil ilçesinde korona virüs vaka sayısı sıfıra indi.


Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ilçede korona virüs vakasının sıfırlandığı müjdesini verdi. Kaymakam Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız verilere göre dün itibarıyla ilçemizde hiç pozitif vaka görülmemiştir. Pandemi ile mücadelede görev alan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ederim. Salgın sürecindeki kısıtlamalara uyan Bismilli kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.


Kaymakam Türkmen, vatandaşlara rehavete kapılmadan tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

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