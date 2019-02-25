Bismil MEM, yetenek yarışmasında Türkiye rekoru kırdı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay'ın işbirliği ile bu yıl 9.'su gerçekleştirilen ‘Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek' projesi kapsamında yapılan yetenek yarışmasında Diyarbakır'ın Bismil ilçesi 16 bin 825 eser ile İstanbul, Ankara, İzmir gibi illeri geride bırakarak Türkiye rekoru kırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay'ın işbirliği ile bu yıl 9.'su gerçekleştirilen ‘Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek' projesi yetenek yarışmasına başvurular da sona gelindi. Görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video, edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı gibi alanlarda düzenlenen yarışmaya başvurular 22 Şubat 2019'da son buldu. Yarışmada 81 il arasından en çok eser katılımında bulunan Diyarbakır, 64 bin 683 eser ile Türkiye 1.'si oldu. Bismil ilçesi ise hem ilde hem de ilçeler bazında 16 bin 825 eser ile İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illeri de geride bırakarak Türkiye rekoru kırdı.

Başvuru sayılarının büyük bir bölümünün Bismil'den olduğuna dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, başarının önemli olduğunu fakat asıl önemli olanın başvurmak ve katılmak olduğunu söyledi. Ak, “Çocuklarımızın bu konularda fikir üretmeleri ve kendi geleceklerini inşa etmeleri anlamına geliyor. Onların geleceğini onlardan daha güzel kimse inşa edemez. Yarışmaya gösterdikleri hassasiyet ve yarışmasının büyümesine olan katkılarından dolayı Bismil Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yarışmaya dahil olup çalışma yapan çocuklarımızın hayatına dokunmuş oluruz ve inşallah onların geleceklerinde bir bağımlılık hikayesi gerçekleşmez. Bu yarışmanın buna vesile olacağını düşünüyorum. Kendi okullarına gittiklerinde diğer arkadaşlarına etki edeceğini düşünüyoruz. O yüzden bu yarışmayı önemsiyoruz. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, duyarlı velilerimize çok teşekkür ediyorum. Eğitime sürekli destek veren bu projede ekibimizi sürekli motive eden İl Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan'a, İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve koordinatörlüğümüzü üstlenen Bayram Duman'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yarışmanın da sonuçlarının da herkes için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.