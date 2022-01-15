Bismil Millet Bahçesi tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de 85 dönümlük alanda oluşturduğu Millet Bahçesi tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Vali Münir Karaloğlu'nun 11 Eylül'de temelini attığı 65 milyon 258 bin 581 liralık 10 yatırım arasında bulunan Bismil'de bakımsız olan park Millet Bahçesi'ne dönüştürüldü.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ilçelerde vatandaşların dinlenebileceği, ailece keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor.İlçe merkezinde bulunan 85 dönümlük alanı yeniden projelendiren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, parktaki yeşil alanı 45 bin metrekareye çıkardı. Alana 380 yeni ağaç ile bin 550 çalı dikildi.

İçerisinde mescit, seyir terası, basketbol ve sentetik futbol sahası, bulunan parkta vatandaşların spor yapması için bisiklet ve yürüyüş yolu, dinlenmek için piknik masaları, banklar ve kamelyalar ile çocukların eğlenceli vakit geçireceği oyun grupları kuruldu. Parkın çevresi ve içinin ışıklandırılması için mevcutta yer alan 6 aydınlatma direği yenilenirken 100 yeni aydınlatma direği takıldı.