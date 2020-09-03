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Bismil ve silvan'ın taleplerine tahkim kurulundan ret

Türkiye Futbol federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu’nun Bölgesel Amatör Futbol Ligine yükselme konusundaki kararlarında mağdur edildiklerini belirterek itirazda bulunan Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi takımları Bismil 1936Spor ve Silvan 21Spor’un taleplerini geri çevirdi.

Türkiye Futbol federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu'nun Bölgesel Amatör Futbol Ligine yükselme konusundaki kararlarında mağdur edildiklerini belirterek itirazda bulunan Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi takımları Bismil 1936Spor ve Silvan 21Spor'un taleplerini geri çevirdi.


Tahkim Kurulu'nun açıklamasında Amatör İşler Kurulu'nun verdiği kararın doğru olduğuna işaret edildi. Böylece yeni sezonda BAL Ligi'nde Diyarbakır'ı Bağlar Belediyespor, Bismil 21Spor, Diyarbakırspor ve Çınar Belediyespor'un temsil etmesi kesinleşti.

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