Bismil'de aday öğretmenler bilgilendirildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aday, rehber ve okul öncesi öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ilçede göreve yeni başlayan öğretmenler ile rehber ve okul öncesi öğretmenlere yönelik öğretmenlik mesleğinin önemi, esasları ve nitelikleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Bismil Hükümet Konağı Konferans Salonunda düzenlenen seminerde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi İsmet Kaya, öğretmenlik mesleğini “Samimiyet, vizyon, takım, anlam ve şikayet” anahtar kelimeleriyle ele aldı. Yaptığı işe anlam katan insanların en mutlu insanlar olduğunu belirten Kaya, “Öğrenciye aşkla, sevgiyle bakan öğretmen en mutlu öğretmendir. Karanlığa lanet edeceğinize bir mum da siz yakın” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, öğretmenlere yönelik seminerlerin her hafta düzenlendiğini belirterek, “Bir toplumda ekmekten sonra en çok muhtaç olunan şey eğitimdir. Eğitimin de en asli öğesi öğretmendir. Çünkü öğretmen, eğitimin başlangıcı, uygulayıcısı ve geliştiricisidir. Toplumun inşasında da en önemli etken ve asli unsur olduğu için biz onlara “Mimar Öğretmenler” diyoruz. Bizim okullarımızda üç beş tane idealist öğretmen yoktur. Tüm öğretmenlerimiz idealisttir. Tüm öğretmenlerimiz çocuklara sadece bilgisini değil, bilgisinden önce sevgisini, saygısını, coşkusunu veriyor. Yüreklere, canlara dokunuyor” diye konuştu.