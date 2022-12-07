Bismil'de ahır yangınında 3 hayvan telef oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ahırda çıkan yangın sonucu 2 inek ve 1 buzağı telef oldu.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Ambar Mahallesi'nde, Vedat Kaya'ya ait ahırda meydana geldi. Edinen bilgiye göre besici Kaya, evine 5 metre uzaklıkta bulanan ahıra hayvanlarına yem vermeye giderken yangını fark etti. Gece yarısı elektrik tesisatından kaynaklı çıktığı öğrenilen yangın, ahşap tahtaların ve samanların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alarak söndürdü. Ahırdaki 2 inek ve 1 buzağı telef oldu.