Bismil'de anaokulu öğrencilerine geri dönüşüm semineri verildi

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencileri için geri dönüşüm semineri düzenlendi.

Bismil Belediyesi, daha temiz bir çevre için ilçedeki okullarda geri dönüşümün önemini anlatan seminerler düzenlemeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Bismil Anaokulu, Nene Hatun Anaokulu, Şentepe Anaokulu, Fatma Ana Anaokulu, Kurtuluş ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine geri dönüşüm semineri düzenlendi. Seminerde Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü personeli Ceyda Öztürk geri dönüşümün önemiyle ilgili öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu. Bismil Belediyesi öncülüğünde diğer anaokulu ve ilkokul öğrencileri için gelecek haftalarda da düzenlenecek olan geri dönüşüm ve çevre konulu eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Öztürk, günlük hayatta kullanılan pek çok ürünün bilinçsizce tüketildiği için dünyaya zarar verdiğini belirtti. Öztürk, "Evlatlarımıza küçük yaşlardan itibaren kazandıracağımız çevre bilinci hem dünyamızın ömrünü uzatacak hem de bizlere kaliteli bir yaşam alanı sunacak. Bismil Anaokulunda başladığımız eğitimlerimize ilçemizdeki bütün okullarda devam etmeyi hedefliyoruz. Hayatımız süresince kullandığımız ambalaj atıklarının hemen hemen hepsi geri dönüştürülebilir nitelikte. Bu atıkların dönüştürülmesi hem bizler için hem çevre sağlığı ve ekonomi acısından çok büyük önem taşıyor. Eğitim faaliyetlerimizle her atığın çöp olmadığını ve atıkların geri dönüşümüyle çevre kirliliğinin önlenebileceğini öğrencilerimize anlatıyoruz. Doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması, ülke ekonomisine kazanç sağlanması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bismil bırakılabilmesi için öğrencilerimizle buluşmaya devam edeceğiz" dedi.