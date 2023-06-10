Bismil'de asayiş uygulaması: 8 tutuklama

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hafta boyunca sürdürülen ‘Huzur Asayiş’ uygulamaları çerçevesinde 21 şüpheli hakkında işlem yapılırken, yakalanan 14 şahıstan 8’i tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hafta boyunca sürdürülen ‘Huzur Asayiş' uygulamaları çerçevesinde 21 şüpheli hakkında işlem yapılırken, yakalanan 14 şahıstan 8'i tutuklandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da yer aldığı toplamda 14 şahıs yakalandı.
Yapılan kontrollerde toplamda 28 gram ağırlığında narkotik madde, 6 kök kenevir bitkisi, 1 adet çalıntı motosiklet, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ettiği değerlendirilen 3 adet tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen 21 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.