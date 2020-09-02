Bismil'de asfalt çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Bismil'de deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yama çalışmalarına devam ediyor. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ekiplerin gerçekleştirdiği yama çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Türkmen, ekiplerin ara vermeden yama çalışmasına devam edeceklerini söyledi. İlçe merkezinde tüm cadde ve sokakların asfalt bakımının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini veren Kaymakam Türkmen bu çalışmalarının hayata geçirilmesinde desteği olan Vali Münir Karaloğlu'na teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Türkmen, incelemelerin ardından bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.