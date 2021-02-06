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Bismil'de bataklığa saplanan eşek belediye ekiplerince kurtarıldı

Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde Dicle Nehri kıyısında bataklığa saplanan eşek, Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde Dicle Nehri kıyısında bataklığa saplanan eşek, Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Bismil ilçesi Dicle Mahallesi yakınlarında Dicle Nehrinin kıyısında sulak alanda eşeğin bataklığa saplandığını gören vatandaşlar, durumu Bismil Belediyesine bildirdi. Bismil Belediyesi Temizlik İşlemi Müdürlüğü ekipleri hayvanı kurtarmak için harekete geçti. Bataklığa saplanan hayvanı iş makinesine halat bağlayarak bulunduğu yerden kurtaran ekipler, eşeği tedavisinin ardından doğal ortamına bıraktı.

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