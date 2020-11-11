Bismil'de En İyi Narkotik Polisi, Anne Projesi başladı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde En İyi Narkotik Polisi, Anne Projesi kapsamında Aile Destek Merkezlerinde seminer verilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemek amacıyla başlatılan En İyi Narkotik Polisi, Anne Projesi Bismil'de hayata geçirildi. En İyi Narkotik Polisi, Anne Projesi kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kadınlara yönelik seminer düzenledi. ADEM-1 ve ADEM-2'de düzenlenen seminerde alanında uzman polisler tarafından, katılımcılara sinevizyon gösterimi destekli uyuşturucu çeşitleri, belirtileri ve buna karşı alınacak önlemler hakkında bilgiler verildi.