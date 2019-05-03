Bismil'de esnafa sahte para veren şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, piyasaya sahte para süren, esnaf ve vatandaşlara sahte pata veren şüpheli yapılan şikayet üzerinde polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada sahte para ele geçirildi.

Bismil ilçesinde esnaf ve vatandaşlara sahte para verildiği ihbarını değerlendiren Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Sahte para taşıyarak dağıtımı yaptığı tespit edilen şüpheli Ş.B. (22) şahıs yapılan operasyonla Fırat Mahallesi 15. Cadde üzerinde suçüstünde yakalandı.

Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada hepsi sahte olmak üzere 50 liralık banknotlar halinde toplam 6 bin 650 lira sahte para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.