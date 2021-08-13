Bismil'de fırıncılarls hijyen toplantısı

Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in katılımı ile ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Covid 19'a karşı gıda güvenliği, hijyen ve sağlık şartları konularında, fırıncı esnafı ve çalışanlarına bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bismil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, fırıncı esnafı ve fırın çalışanları, Covid 19'a karşı gıdalarda hijyen konularında bilgilendirildi. Toplantıya, Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in yanı sıra Bismil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remzi Çekiç ve birçok fırıncı ve çalışanları katıldı. Bilinçlendirme konuşması yapan Gıda Yüksek Mühendisi Şükran Yalman, katılımcıları toplantıda gıda maddelerinin satın alınması ve tüketilmesinde dikkat edilmesi gereken konular, gıda güvenliği, depolama ve dağıtımda dikkat edilmesi gereken hususlar, satış yerlerinde dikkat edilmesi gerek hususlar, tüketicinin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında fırıncıları bilgilendirdi.

Fırıncıların sorunlarını da dinleyen Başkan Türkmen, fırıncılardan hijyen kuralarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bismil'de yaşayan, Bismil'deki havayı teneffüs eden herkese eşit hizmet anlayışını uygulamak zorunda olduklarını, 120 bin kişinin vebalini taşıdıklarını belirti. Başkan Türkmen, "Bazı kararlar alırken, sizlerle görüşerek fikir alışverişinde bulunarak kararlar alıyoruz. Bugün sizden gelen istekleri değerlendirip, hangilerini yapabiliriz, hangilerini yapamayız görüşeceğiz. Sizler fırıncısınız yapacağınız ekmeklerin gerek gramajları tam olacak, gerekse sağlıklı ve hijyenik olacak. Vatandaşa güzel ve temiz ekmek yedirerek hizmet edeceksiniz" dedi.