İhlas Haber Ajansı

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Bismil'de gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde gözaltına alınıp işlem yapılan 19 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gözaltına alınıp işlem yapılan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı.


Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınarak işlem yapıldı.


Yapılan kontrollerde toplamda 4 parça halinde 17 gram ağırlığında narkotik madde, 5 kök kenevir bitkisi, 3 adet çalıntı motosiklet, 3 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayı'na sevk edilen 19 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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