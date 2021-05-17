Bismil'de haşere ilaçlama çalışmaları

Bismil Belediyesi, vatandaşların haşere ve sinekten uzak bir yaz geçirmesi için ilçenin birçok noktasında ilaçlama çalışması başlattı. Ekipler, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çoğalan haşerelere ve zararlı böceklere karşı seferberlik ilan etti. Sulak alanlar, dere yatakları, kanalizasyon, ilçe merkezi ve tüm kırsal mahallelerde sivrisinek ve karasinek ilaçlaması yapıldığını ifade eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini belirterek vatandaşların şikayette bulunduğu bölgelerde çalışmalara ağırlık verileceğini söyledi.