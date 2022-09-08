İhlas Haber Ajansı

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Bismil'de ‘huzur' uygulamasında 15 şüpheli yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında 15 şüpheli gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 250 gram esrar, 17 kök Hint keneviri ve 8,06 gram toz esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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