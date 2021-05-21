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Bismil'de içme suyu şebekesi yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde içme suyu şebekesini yenileyecek.


Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, tarafından yürütülecek çalışma kapsamında, 6,5 kilometre içme suyu şebekesi döşenerek, ev bağlantıları yapılacak. Maliyeti 1 milyon 308 bin 500 lira tutan projeyle altyapı ve içme suyu problemi çözüme kavuşacak. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, projeyle ilgili ilçede yaptığı incelemelerin ardından Bismil Atık Su Arıtma Tesisinde devam eden çalışmaları denetledi. DİSKİ Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında inşaat çalışmaları devam ettiği Bismil Atık Su Arıtma Tesisi ve Atık Su Kolektörü Projesinde ilçe merkezi şebeke hattı çalışmasını, haziran sonunda tamamlamayı hedefliyor.

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