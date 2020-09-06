Bismil'de koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Minür Karaloğlu, Bismil'de koordinasyon ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Vali Karaloğlu başkanlığında yapılan toplantıya Kaymakam Hamza Türkmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdür Vekili Musatafa Acıkara, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Güngör, il ve ilçe kurum müdürleri ile Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarından görevliler ve DİSKİ ile DEDAŞ yetkilileri katıldı. Toplantı öncesi kaymakamlığı ziyaret eden Vali Karaloğlu, burada Kaymakam Türkmen ile bir görüşme gerçekleşerek, ilçe hakkında bilgiler aldıktan sonra Bismil'in sorunlarının ele alındığı toplantıya geçti.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Bismil'in tarım ve hayvancılıkta potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, özellikle Silvan Barajı Sulama Projesi tamamlandıktan sonra Bismil'in Türkiye'de tarımsal üs haline geleceğini vurguladı.

OSB ve Halk Kütüphanesi için çalışmalar yapılacak

Bismil'deki gıda, tarım ve sanayinin gelişimiyle birlikte ilçede bir OSB gereksinimin doğduğunu belirten Vali Karaloğlu, OSB kurulumunun yapılabileceği bir araziye yönelik çalışmalara başlanacağını bununla birlikte gençlerin faydalanacağı bir Halk Kütüphanesi kurulmasına yönelik de çalışmalar yapılması yönünde talimat verdiğini açıkladı. Bunların yanında ilçede mezbahane bulunmadığına değinen Vali Karaloğlu, bunun için de özel sektör üzerinden çalışma yapılacağını kaydederek o yoldan sorun çözülmediği takdirde hem mezbahanenin hem de ilçenin diğer bir ihtiyacı olan kapalı semt pazarlarının belediye kaynaklarıyla çözüme kavuşturulmaya çalışılacağını dile getirdi. Elektrik ve suyla ilgili yapılacak yatırımlara da değinen Vali Karaloğlu, hem elektriğin hem de suyun üretim aşamasında belli oranlarda kayıpla karşılaşıldığını ancak Bismil'de bunun yanın da ciddi oranlarda kaçak kullanım olduğunun altını çizerek, DİSKİ ve DEDAŞ'ın verdiği bu hizmetlere karşılık vatandaşlardan tahsil edilen ücretlerden başka gelir kaynakları olmadığını ve daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için yüzde 72'leri bulan bu oranların mutlaka düşürülmesi gerektiğini, Bismil'i daha çağdaş bir ilçe haline getirmek istediklerini aktararak gerekli talimatları verdiğini ve buna dönük istişarelere de her zaman açık olduğunu ifade etti.

Toplantı sonrası esnaf ve fabrika ziyareti

Yetkililerle yaptığı değerlendirme toplantısı sonrası önce ilçe esnafını ziyaret eden Vali Karaloğlu esnafın sorun ve taleplerini dinledikten sonra 3 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu 800 süt hayvanı olan ve günde 20 ton süt üretimi yapan bir süt işletmesini ziyaret ederek, üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı.