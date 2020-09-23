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Bismil'de korona virüs denetimleri devam ediyor

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.


Bismil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor. Ekipler gruplar halinde değişik caddelere dağılarak market, berber, kafe, lokanta, kahvehane, çay bahçesi, pazar yerleri ve toplu taşıma araçları gibi toplu kullanılan alanlarda denetim gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşların tedbir kurallarına riayet etmesi konusunda uyarıda bulanan ekipler aksi taktirde gerekli ceza işlemlerini olacağını belirterek salgınla mücadelede alının kararlara uyum sağlamanın oldukça önemli olduğunu vurgulandı.


Ekipler denetimler sırasında kurallara uymayan işletmeler hakkında cezai işlem uyguladı.

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