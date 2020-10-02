Bismil'de korona virüs denetimleri devam ediyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, kentte vatandaşların yoğun kullandıkları alanlarda korona virüs denetimlerine devam ediyor.

Sosyal mesafeyi koruma, maske, el dezenfektanı kullanımı ve hijyen gibi konularda işletmeleri denetleyen Bismil Belediye zabıta ekipleri, esnaf ve iş yerlerinde incelemelerde bulunup vatandaşlara maska takmaları ve tedbirlere uymaları uyarısında bulundu. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.