Bismil'de mobil eğitim sınıfları ile kırsalda hayvancılık kursu veriliyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belediye desteği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından mobil sınıflarında kırsal alanlarda hayvansal üretim kursu düzenleniyor. İlçede bir ilk olan hayvansal üretim kursunun ilk öğrencileri Of köyündeki kursiyerler oldu.

Mobil sınıflarda hayvansal eğitim sınıfı açılışına gelen Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Of köyü Muhtarı Hasan Karaaslan ve Ofkar Çiftliği sahibi Ahmet Karaaslan tarafından karşılandı. Kaymakam Türkmen'in yanı sıra, Ak Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Kaya, Of Köyü Muhtarı Hasan Karaaslan, Ofkar Tarım ve Hayvancılık sahibi Ahmet Karaaslan ve Of köyü sakinleri katıldı.

“Üreten ve çalışan çiftçimizin her zaman yanındayız”

Açılış programında konuşan Kaymakam Türkmen, “Mobil eğitim sınıfımız hayırlı olsun. Of köyünde, 15 gündür mobil eğitim sınıfımızda kursiyerlerimize hayvansal üretim eğitimi veriyoruz. Bundan sonra bu mobil eğitim sınıfımız bütün köylerimize eğitim vermeye devam edecektir. Üreten ve çalışan çiftçimizin her zaman yanındayız. Çiftçilerimiz için belediye olarak elimizden gelen tüm imkanları sonuna kadar kullanacağız” dedi.

Bismil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Kaya ise, kursla ilgili teknik bilgiler vererek, “Verdiğimiz eğitimle tarım ve hayvancılık sektöründe kursiyerlerimizin daha da başarılı olacağına inanıyorum. Kursun düzenlenmesinde ve mobil sınıfımızın onarılmasında destek veren başta Kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Verilen hizmetlerinden dolayı Kaymakam Türkmen'e teşekkür eden Of Köyü Muhtarı Hasan Karaaslan da, “Mobil eğitim sınıfını köyümüze kadar getirip bize burada hayvancılık konusunda eğitim verdikleri için başta Kaymakamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.