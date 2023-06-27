İhlas Haber Ajansı

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Bismil'de narkotik operasyonu: 2 gözaltı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kimlik ve adres bilgileri tespit edilen A.A. ve C.Ö. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 7 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 70 gram narkotik madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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