Bismil'de narkotik operasyonu: 2 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kimlik ve adres bilgileri tespit edilen A.A. ve C.Ö. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 7 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 70 gram narkotik madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.