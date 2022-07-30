İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bismil'de narkotik uygulamasında 5.5 kilogram esrar yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uygulama yaptıkları araçta 5.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uygulama yaptıkları araçta 5.5 kilogram kubar esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.


Bismil İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontroller neticesinde aracın bagajına gizlenmiş 5.5 kilogram kubar esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken araç sürücüsü İ.A.(42) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.