Bismil'de okul öncesi eğitime destek

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde “Okul öncesi eğitim seferberliği” kapsamında belediyenin yaptığı yatırımlarla ilçedeki okullaşma oranı artıyor.

Bismil Milli Eğitim Müdürlüğünün, belediyeden talep ettiği okulların bakım ve onarımları, öğrenci gezileri, kültür ve sosyal etkinlikler yanında okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla talep edilen kırtasiye, temizlik ve donatım malzemeleri okullara dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti. Belediye olarak her fırsatta eğitime destek verdiklerini ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, “Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için hem derslikleri modernleştiriyor hem de yeni derslikler yapıyoruz. Okul öncesi eğitim ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Hükümetimiz de okul öncesi eğitime çok büyük bir önem veriyor ve okul öncesi eğitimde sınıf sayısının arttırılması yönünde bir politikası var. Biz de Bismil Belediyesi olarak bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımıza önemli bir destekte bulunuyoruz. Şuana kadar 12 prefabrik anaokulu inşa ettik. Aynı zamanda Anaokullarımıza malzeme, kırtasiye ve tadilat yardımında bulunuyoruz. Böylece Bismil'i okul öncesi eğitimde Türkiye standartlarının üzerinde bir standarda kavuşturmaya çalışıyoruz" dedi.

“Belediye taleplerimizi karşıladı”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ise, “Hedefimiz kurum sayımızı arttırırken aynı zamanda okul öncesi eğitimin kalitesini de arttırmaktır. Çünkü eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim, gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir. Amacımız, okul öncesi eğitimi aksayan her yönüyle ele almak, sorunları tespit ederek ilçemizde ve ilçemize bağlı köylerde çözüm önerileri geliştirmektir” diye konuştu.

Belediyenin eğitime katkısının çok olduğunu ifade eden Ak, “İlçede bulunan anaokullarımızın özellikle köy okullarının oyuncak, halı, masa gibi ihtiyaç malzemelerinde bize talepleri oldu. Bize gelen bu talepleri Bismil Belediyesine bildirdik, belediyemizde okullarımıza malzeme desteği verdi. Bundan dolayı Bismil Belediye Başkanlığına ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.