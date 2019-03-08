Bismil'de okullar yeşilleniyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Bir Ağaç da Sen Dik' kampanyası kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri ile okul bahçesini ağaçlarla donattı.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde projelerine bir yenisini daha ekledi. ‘Bir Ağaç da Sen Dik' kampanyası kapsamında okul öğrencileri bahçelerini ağaçlarla donattı. Her tür projede 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinin yanında olan Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı bir toplum için yeşil bir çevrenin oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bunun bilincinde ve gayretinde olduklarını belirten Ak, “Ağaçlara sahip çıkılmazsa yemyeşil bir Bismil hedefine ulaşmamız mümkün değildir. Nasıl geçmişte dikilen ağaçları düzenleyip park yapıyorsak, bu diktiğimiz ağaçlar da bu bölgenin akciğeri ve güzel mekanları olacak. Gelecek nesillere yeşil bir Bismil bırakmak için herkesten kampanyaya destek olmalarını bekliyoruz. ´Bir Ağaç da Sen Dik´ kampanyası kapsamında ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Her sene inşallah yüzlerce ağaç dikeceğiz. Sizlerle bu hedefe birlikte ulaşmak istiyoruz. Ağaç desteği için Bismil Belediyesine teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı projeyi Bismil 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde başlatmak ayrı bir öneme sahiptir" dedi.

Bismil15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Abdulvahap Çelik ise okulda başlatılan bu projede öğrencilerin okul bahçesine çam ve çınar ağaçları diktiklerini dile getirdi. Çelik, “Her sınıf ve öğretmenin bir ağacı olması projenin önemini daha da artırdığını, dikilen bu çam ve çınar ağaçları gözlem ve yetişme süreci öğrenciler tarafından gözlemlenerek yaparak yaşayarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilere yeşili ve doğayı sevdirme adına ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve bol oksijenli bir doğa bırakmak için gerçekleştirilen bu proje okulumuzda sık sık gerçekleştirilip bütün öğrencilere öğrenme ortamı sağlanmaktadır" diye konuştu.

Proje kapsamında öğrenciler yemyeşil bir Bismil için okul bahçesine ağaç dikti.