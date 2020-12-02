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Bismil'de pandemi toplantısı düzenlendi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen başkanlığında pandemi toplantısı düzenlendi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen başkanlığında pandemi toplantısı düzenlendi.


Bismil'de yeni korona virüs tedbirleri ve kısıtlamalarını görüşmek üzere Kaymakam Türkmen başkanlığında pondemi toplantısı düzenlendi. Korona virüs ile etkin bir mücadelenin planlandığı toplantıya ilgili kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı. Korana virüs tedbirlerinin uygulama alanlarının görüşüldüğü toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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