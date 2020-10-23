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Bismil'de sahte gübre denetimi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, çiftçilerin içeriği uygun ve güvenli gübre alıp kullanabilmesi ve gübre bayilerin halka daha iyi hizmet sunabilmesi için gübre denetimi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, çiftçilerin içeriği uygun ve güvenli gübre alıp kullanabilmesi ve gübre bayilerin halka daha iyi hizmet sunabilmesi için gübre denetimi gerçekleştirildi.


Bismil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gübre birim sorumlusu ziraat mühendisi Abdullah Mirzaoğlu tarafından yapılan denetimlerde gübrelerin uygun ve güvenli olup olmadığı incelendi. Mirzaoğlu, “çiftçilerin gübrelerini gübre dağıtıcılık belgesi bulunan bayilerden almalarının gerektiği ifade ederek, “Çiftçilerin gübreyi resmi bayilerde alınması kendi yararınadır. Tüm Gübrelerin torbalarında barkot vardır. Şüphelendiğiniz gübreleri analiz edin. Sahte gübre satan kişi sadece haksız kazanç değil, çiftçiyi 10 kat zarara uğratmaktadır ve kul hakkına girmektedir. Çiftçinin ürün mahsulü zayiatı olacaktır” dedi.

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