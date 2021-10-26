Bismil'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Ambar Mahallesine giden Maruf Yılmaz yönetimdeki 34 DV 1125 plakalı Fiat Albea marka otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark etmesi sonucu aracı yol kenarına çekip durduran sürücü, otomobilden çıktı. Olay yerine yakın bulunan iş makinesi kepçe, yanan aracın üzerine toprak atmasına rağmen yangın söndürülemedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Hurdaya dönen araçla ilgili inceleme başlatıldı.