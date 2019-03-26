Bismil'de sıcak asfalt çalışmalarına başlandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçe merkezinde, elektrik hatlarının yer altına alınması ve doğal gaz altyapı çalışması tamamlanan caddelerde sıcak asfalt çalışması başladı.

Kazı çalışması ve mevsim şartlarının düzelmesiyle birlikte yoğun bir çalışma içerisine giren Bismil Belediye ve Diyarbakır YİKOB ekipleri, asfalt çalışması başlattı. Çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, ilçe merkezinde elektrik hatlarının yer altına alınması ve doğal gaz altyapı çalışması bitmesi ile birlikte ana arter, sokak ve caddelerde sıcak asfalt çalışmasına başladıklarını söyledi. Kaymakam Yüksel, “Daha önce söz verdiğimiz gibi ilçemizin harap durumda olan şehir içi yollarının yapımına başladık. Kazı sonucunda en çok bozulan mahallesinden asfaltlama çalışmasını başlattık. İnşallah peyderpey ilçemizdeki elektrik hatlarının yer altına alınması ve doğal gaz altyapı çalışması ile beraber bütün caddelerimizi asfaltlayacağız. Altını çizerek söylüyorum ilçe merkezdeki bütün caddelerimizi asfaltlayacağız. Bir kısım ara sokaklarımız var onlara parke gerekebilecek. Onun dışındaki bütün ana yollarımızı asfaltla kaplayacağız. Böylece Bismil halkının aylarca bu yollardan çektiği sıkıntı ve çile sona ermiş olacaktır inşallah” dedi.