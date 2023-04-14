İhlas Haber Ajansı

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Bismil'de trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Bismil-Batman karayolu Yuvacık köyü mevkiinde meydana geldi. M.C.D. yönetimdeki 72 AAB 840 plakalı araç Diyarbakır istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza yapan araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak kaldırıldıkları Bismil Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavinin ardından teburcu edildi.


Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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