İhlas Haber Ajansı

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Bismil'de uyuşturucudan gözaltına 3 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesi çalışmaları neticesinde durdurulan araçta bulunan şahısların üstünden yaklaşık 200 gram narkotik madde ele geçirdi.


Gözaltına alınan M.İ. (21), M.A. (20) ve A.D. (20) isimli şüphelilerin yaklaşık 200 gram ağırlığındaki narkotik maddeyi Batman'a götürmeye çalıştıkları öğrenildi. Haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılan 3 şüpheli, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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