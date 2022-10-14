Bismil'de uyuşturucudan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde narkotik polislerince gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan M.B. isimli şahsın üzerinde yapılan kontrollerde 9 parça halinde 10.84 gram kubar esrar ve 0,71 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken suç geliri olarak değerlendirilen bin 335 TL'ye el konuldu.

Gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.B. (23), işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.