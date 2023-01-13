Bismil'de uyuşturucudan yakalanan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.

Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesi çalışmaları çerçevesinde durdurulan bir şahsın üstünden yaklaşık 3 gram ağırlığında metamfetamin olarak bilinen narkotik madde ele geçirildi.

Yapılan üst araması sonrasında ekiplerce gözaltına alınan C.B.(38), hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheli, Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. C.B., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.