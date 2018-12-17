Bismil'de vatandaşlara bez çanta dağıtıldı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesince, “Bez Torba Kullan Doğayı Koru” projesi kapsamında ilçe merkezinde alışveriş yapan vatandaşlara bez torba dağıtımı yapıldı.

Bez torbaların dağıtılması ile ilçede bir farkındalık oluşturması için çaba gösterdiğini ifade eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, "Naylon poşetlerin çevredeki zararlı etkilerini, çevreye verdiği zararı en aza indirmek için biz de katkıda bulunalım istedik. Malzemeler belediyemizce karşılanıp dikimi ise Aile Destek Merkezindeki kursiyerlerimiz tarafından yapılıyor. Aile Destek Merkezindeki kursiyer kadınlarımıza da teşekkür ediyorum. Çevre dostu bir Bismil için hep birlikte gayretle çalışmalıyız" dedi.

Plastik poşetlerin doğaya çok fazla zarar verdiğini ifade eden Başkan Yüksel, “Çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla bez torba dağıtıyoruz. Bu bizim ilk çalışmamız olmayacak peyderpey bez torba dağıtmaya devam edeceğiz. Çevre dostu bir belediyeyiz. Herkesi çevre dostu olmaya davet ediyoruz. Hem de yılbaşından itibaren poşetler ücretli olacak, vatandaşın parasının cebinde kalmasını istiyoruz. Yılbaşından sonra da bez torba dağıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.