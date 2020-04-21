Bismil'de vatandaşlara her gün 10 bin adet ücretsiz maske dağıtılıyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara günde 10 bin adet ücretsiz maske dağıtılıyor.

Bismil Belediyesi 7 Nisandan itibaren ilçede tüm esnaf ve evleri tek tek dolaşıp çarşı merkezine de stant kurarak vatandaşlara günde 10 adet ücretsiz maske dağıtıyor. Bismil Belediyesinin dağıttığı maskeyi alan vatandaşlardan Ferit Çiçekli, “80 yaşında evde yalnız yaşayan babamı bu süreçte ihtiyaçlarını karşılamak ve ona destek olmak için İstanbul'dan buraya geldim. Burada 15 gün evde karantinada kaldım. Bismil Belediyesi halka bedava maske dağıtmasına rağmen bakıyorum çoğu insan maskesiz dolaşıyor. Dünya gelenine baktığımızda her ülkede olduğu gibi bizim ülkede de her gün bu virüsten dolayı insanlar ölüyor. Bu virüsün yayılması durdurulması için insanların maske takması ve gerekmediği taktirde dışarı çıkmaması gerekiyor ama insanlarımızın çoğu bunu anlamıyor. Bundan dolayı devletimiz sokağa çıkma yasağı uygulamasını istiyorum” dedi.