Bismil'de yoğun yağışlar nedeni ile köprü çöktü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, son dönemlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeni ile köprünün bir kısmında çökme meydana geldi.

Bismil-Silvan kara yolunda bulunan köprünün bir kısmı yoğun yağışların ardından çöktü. Bir bölümü yıkılan ve alt tarafında boşluk oluşan köprü tehlikeye yol açarken tedirgin olan araç şoförleri yolun biran önce yapılmasını istedi. Bismil'e bağlı Yamaç köyünde ikamet eden Aydın Dönmez, yolun Bismil-Silvan arası kullanıldığını söyledi. Dönmez, “Birçok köylü bu yolu kullanıyor. Dün akşam, özelikle bu sene 3-4 aydır hemen hemen her gün yağan yağmurdan dolayı dün akşam köprünün kısmı çöktü. Bugün sabah köprüyü bu halde bulunca korktuk, yıkılır mı diye bazı araç şoförleri tehlikeye dikkat çekmek ve şoförleri tehlikeden haberdar etmek için bozulan yere taşlar bırakarak temkinli gitmelerini sağlamaya çalıştık. Köprü tam yıkılmadan can ve mal kaybı yaşanmadan köprüyü yapmalarını istiyoruz.” dedi.