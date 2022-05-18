İhlas Haber Ajansı

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Bismil'deki huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin huzur uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek, 9 paket halinde toplam 26,66 gram metamfetamin maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 1 paket halinde 1,95 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uygulamada gözaltına alınan toplam 12 kişi, gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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