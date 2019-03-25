İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bismil'deki öğrencilerden yaşlılara ziyaret

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi evde bakım ekibi, öğrencilerle birlikte yaşlıları ziyaret edip evlerini temizledi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi evde bakım ekibi, öğrencilerle birlikte yaşlıları ziyaret edip evlerini temizledi.


Bismil'de eğitim gören öğrenciler, evde bakım ekibi ile birlikte yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Yaşlıların evlerini temizleyen öğrenciler, onlara çiçek verdi. Öğrencileri karşılarında gören yaşlılar duygusal anlar yaşadı. Öğrenci ve öğretmenler yaşlılarla sohbet ederek, sağlıklı ve huzurlu ömür temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.