Bismilli 100 öğrenci sinema keyfi yaşadı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bismil Ahmedi Hani Akademi Lisesi'nde eğitim gören 100 öğrenciye yönetmenliğini Murat Çeri'nin yaptığı “Bir Düş Gördüm” filmini izlettirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla okullarından alınan öğrencilere etkinlikte patlamış mısır ikram edildi. Öğrencilerden Mehmet Emin Gül filmi keyifle izlediğini, farklı bir aktivite yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi. İlçede sinemaya gitme imkanı bulamadığını bu sayede ilk defa sinemayla tanıştığını belirten Gül, “İlk defa bir sinema filmine gelmek benim için çok heyecan verici bir durum. Hepimiz çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Eğlenceli aktiviteler yapıyoruz. Sinemaya gidiyor, geziyoruz. Öğrencilerin zihninin açılacağı kültürleneceği yerlere gidiyoruz. Bunlar bizim için çok güzel oluyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Bilgievleri, Akademi Lise ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilçelerdeki okullarda eğitim gören öğrencileri sinemayla buluşturmayı sürdüreceği belirtildi.