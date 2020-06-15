Bitkin halde bulduğu kirpiyi besleyip ismini 'Sağlık' koydu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, bahçede bitkin halde bulduğu kirpiyi besleyip arkadaşlık etmeye başladı. Kirpiyi sevip yediği yemeklerden veren hayvansever, korona virüs salgınından ötürü Türkiye'ye uğur getirmesi için kirpiye Sağlık' ismini verdi.

Çınar'da bir iş merkezinde çalışan Osman Abakay, geçtiğimiz günlerde bahçede bitkin halde bir kirpi gördü. Hayvanı alıp içeri götüren Abakay, yediği yemekleri kirpinin önüne koydu. Hayvanla aralarında bağ oluşan Abakay kirpiye 'Sağlık' ismini verdi. Bahçede gezinirken çalılıklar arasında gelen sese yönelmesi sonucu kirpiyi gördüğünü kaydeden Abakay, "Bahçede gezinirken çalılardan ses gelmesi üzerine yaklaştığımda kirpi olduğunu gördüm. İçeri alıp kendisine su ve yiyecek ikram ettim. Ben geceleri çalışan biriyim geceleri biran önce iş yerine gidip 'Sağlık' ismini verdiğim kirpiyle vakit geçirmek istiyorum. Ülkemiz genelinde korona virüs salgınından ötürü uğur getirmesi için kirpiye 'Sağlık' ismini verdim" dedi.