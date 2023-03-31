Bitlis'te, Diyarbakır'ı Kocaköy ÇPAL temsil edecek

Diyarbakır'da, okul sporları çerçevesinde düzenlenen floklor müsabakasında kentte birinci olan Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi ekibi, Bitlis'te bölge finalleri müsabakasına katılacak.

Okul sporları çerçevesinde yapılan geleneksel gençler kategorisinde Kocaköy Halk Eğitimi Merkezi ve Kocaköy ÇPAL işbirliğiyle hazırlanan halk oyunları ekibi, Diyarbakır birincisi olarak Bitlis'te bölge finallerinde kentti ve ilçesini temsil etme hakkını kazandı.

Okul sporları çerçevesinde düzenlenen ve halk eğitimi merkezi ile Çaytepe Ortaokulu tarafından hazırlanan diğer bir ekip ise, Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dalda il ikincisi oldu.