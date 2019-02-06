Biz Anadoluyuz Projesi tüm hızıyla devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'nın himayelerinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 180 günlük eylem planı çerçevesinde yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Diyarbakır'dan 5 bin 266 kişi İstanbul ve Çanakkale illerine gönderildi.

Proje kapsamında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden 15 yaş ve altı 50 bin öğrencinin, ülkenin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanarak kardeşlik köprüsünün kurulması, ortak kültürel değerlerin paylaşılması hedeflenen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında 56. kafile yola çıktı. 40 öğrenci ve 5 görevlinin katılacağı gezi öncesi tören düzenlendi. Törene Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu eşi Ayşe Güzeloğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Yine proje kapsamında Çanakkale ve Denizli'den gelen, öğrenci ve görevlilerden oluşan 305 kişilik kafile Diyarbakır'da misafir edildi.

5 Şubat-18 Nisan 2019 tarihleri arasında Diyarbakır'dan 946'sı öğrenci 104'ü görevli olmak üzere toplam 1 bin 50 kişinin 24 kafile halinde Çanakkale ve İstanbul illerine gönderilmesinin planlandığını belirten Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 18 Nisan 2019 tarihi itibariyle 5 bin 852 öğrenci ve 419 görevlinin bulunduğu toplam 6 bin 271 kişinin yer aldığı 79 kafilenin projeden faydalanması sağlanacağını aktardı. Vali Güzeloğlu, öğrencileri uğurlarken karşılarına çıkacak olan sürprizlerden bahsederek arkadaşlık bağı kurmaları konusunda uyardı.

Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden Evin Kaymaz, ilk defa şehir dışına çıkacağını ve uçağa bineceğini kaydederek arkadaşlarıyla güzel anılar geçireceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Diyarbakır'dan 12 Ekim 2017 tarihinde 182'si öğrenci 12'si görevli olmak üzere 194 kişilik ilk kafile Çanakkale'ye uğurlanmıştı. Bugüne kadar aynı proje kapsamında Diyarbakır'dan 4 bin 906'sı öğrenci 315'i görevli 5221 kişi İstanbul ve Çanakkale illerine gönderilerek projeden faydalanmaları sağlandı. Sur İlçesi Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 40 öğrenci ve 5 görevlinin yer aldığı 56. kafileyle sayı 5 bin 266 ulaştı.