İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bölge derbisi Diyarbekirspor'un

Komşu kent temsilcisi Adıyaman Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup eden Diyarbekirspor, bu sezon ilk kez deplasmanda 3 puana uzandı.

Komşu kent temsilcisi Adıyaman Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup eden Diyarbekirspor, bu sezon ilk kez deplasmanda 3 puana uzandı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor, bu sezon üst üste ikinci galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Zor durumda olan Adıyaman Futbol Kulübü ile Kahta ilçe Stadı'nda karşılaşan Diyarbekirspor, her iki yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Alper'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Yeşil-Kırmızılı takım, ikinci yarının başında Utku Şen ile farkı 2'ye çıkardı.



Gelecek hafta rakip afyon


Ev sahibi takım son dakikalarda Muhammet Akpınar ile golü buldu ve sahadan galibiyetle ayrılan Diyarbekirspor, puanını 10'a çıkardı. Diyarbekirspor, 31 Ekim Pazar günü Diyarbakır'da AFJET Afyonspor'la karşı karşıya gelecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.