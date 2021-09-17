İhlas Haber Ajansı

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Bölge derbisi İzmir bölgesi hakemine emanet

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) 2.

Lig Kırmızı Grubun 3'üncü haftasında pazar günü Van'da oynanacak Vanspor-Diyarbekirspor karşılaşmasında MHK tarafından tecrübeli hakemler görevlendirildi.


Van Atatürk Stadı'nda saat 15.00'da başlayacak maçta İzmir bölgesi hakemi Ferhan Kestanlıoğlu düdük çalacak. İki hafta sonunda 1 puanı bulunan Diyarbekirspor'un 4 puana sahip olan rakibini yenerek ilk galibiyetine imza atmayı amaçladığı kritik karşılaşmada Ercan Akdeniz ve Güner Mumcu Taştan yardımcı, Hasan Avcı ise 4. hakemlik yapacak.

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