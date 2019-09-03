Bölge pamuk fiyatı DTB'de belirlenecek

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) pamuk piyasalarında üretici ve sanayici açısından en önemli sorunun fiyat oluşumu olduğunu belirten DTB Başkanı Engin Yeşil, bölgede üretilen pamuk fiyatı belirlenmesinin Diyarbakır'da yapılması için harekete geçtiklerini söyledi.

DTB Başkanı Engin Yeşil, Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri Diyarbakır'da bulunan pamuk çırçır firmaları ile bir araya gelerek yeni pamuk sezonu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Pamuk çırçır fabrikaları işletme sahiplerinin sorun ve taleplerinin dile getirildiği toplantıda konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil, pamuğun günümüzde tekstil ve iplik sanayisinin en önemli ham maddelerinden biri olduğunu kaydederek pamuk ve pamuklu ürünlerin, Türkiye'nin uluslararası piyasalarda kısmen söz sahibi olduğu sektörlerin başında geldiğini vurguladı.

"Fiyatları biz belirleyelim"

Pamuğun stratejik bir ürün olduğunu ve yıllarca bölgede beyaz altın olarak anıldığını aktaran DTB Başkanı Yeşil, "Pamuk tekstil sanayinin vazgeçilmez nitelikte olan ana ham maddesidir. Türkiye tekstil ve konfeksiyon sanayi üretimi ve ihracatın yaklaşık yüzde 80'i pamuğa dayanmaktadır. Diyarbakır pamuk üretiminde ülke genelinin yüzde 10 ihtiyacını karşılamaktadır. Bizler de ilimizde üretilen pamuğun fiyatını hep birlikte kuracağımız komisyon ile Korbey salonumuzda belirleyip kalitesini ön plana çıkaracağız. Pamuk piyasalarında gerek üretici gerekse de sanayici açısından en önemli sorun fiyat oluşumudur. Hem üretici ve işletmeciler bu durumdan şikayetçi, Korbey salonunda komisyonca yapılacak fiyat belirleme işlemlerinin ardından bu sorunun ilimiz için ortadan kalkacağına inanıyorum” dedi.