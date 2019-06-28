Bölge üniversiteleri araştırma yetkinlikleri DÜ'de analiz edildi

Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen çalıştaya DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, dekanlar, öğretim üyeleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Talip Gül, programda yaptığı konuşmada bilimsel disiplin ve bilim etiği konularına değinerek 150 yıllık geçmişe sahip Elsevier'in bilimsel platform ve en geniş hakem denetimli literatür platformu olarak bilim insanlarına sağladığı teknolojik imkanlardan yararlanılması gerektiğini söyledi. Türkiye ve dünya bilim çalışmalar açısından bilimsel çalışmalar kadar bilimsel planlamanın da çok önemli olduğunu belirten Rektör Gül, “Bölge üniversitelerinin mevcut durumu, kabiliyet ve kapasiteleri ile işbirliği potansiyellerini değerlendirme ve analiz etmek amacıyla düzenledikleri bu çalıştayın üniversitelerimizin geleceklerini planlama açısından son derece önemli” dedi.

Rektör Gül, çalıştayın gerçekleşmesinde sağladıkları katkı dolayısıyla Elsevier yetkililerine teşekkür etti.