Bölgesel Amatör Ligde maraton başlıyor

Diyarbakırspor, ilk haftayı maç yapmadan bay geçirecek. Diyarbakır ve bölge takımları 1. bölgede mücadele edecek.

Bu hafta sonu start alacak 2021-2022 sezonunda BAL, her biri üç ayrı gruptan oluşan 9 bölgede, toplam 27 grupta 260 takımın katılımıyla oynanacak. 6 ve daha fazla takımla temsil edilen İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Manisa ve Trabzon illeri birden fazla, beş ve daha az takımla temsil edilen iller ise aynı grupta yer aldı. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre yapılacak. Her bölgede grup birincisi olan üçer takım, kendi bölgelerindeki grup birincileri ile tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. Bölge Birinciliği Play-Off müsabakaları sonunda 9 takım TFF 3. Lige çıkmaya hak kazanacak.

2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Ligde grup müsabakaları 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak ve 27 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Bölge birinciliği müsabakaları ise 9-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.