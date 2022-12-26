Bölücü terör örgütü 'PKK', Eren Abluka Sonbahar-Kış-18 operasyonuyla ablukada

Terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınak tespit edilip kilolarca uyuşturucu madde ve yaşam malzemesi, EYP ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde, kış üslenmesi hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacı ile Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucusu Timleri ve Polis Özel Harekat Timlerinden oluşan 3 bin 651 personelin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen “Eren Abluka Sonbahar-Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan” operasyonu 22 Aralık 2022 tarihinde başlatılmıştı.

Söz konusu operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sektöründe, Lice İlçesi Akçabudak ve Çiftlik Mahalleleri ile Kulp İlçesi Sarım Çayı bölgesinde devam eden arazi ve temas araması neticesinde 4 adet sığınak, 445 kilogram toz esrar (yaklaşık piyasa değeri 38 milyon TL), 3 adet AK- 47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 2 adet 60 milimetrik Havan mühimmatı, 11 bin 995 adet çeşitli çaplarda fişek, 6 adet AK- 47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet EYP düzeneği, 40 kilogram amonyum nitrat, 5 adet tüp, 23 adet pil bloğu, 570 adet pil, 1 adet hilti makinesi, çok miktarda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alınırken terör örgütünün finans sağlaması engellenmiş ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildiği bildirildi.