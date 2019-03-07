Boru yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı

Diyarbakır'da boru yüklü bir kamyonun trafikteki tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonun dengesiz yüküyle trafiği tehlikeye düşürmesi başka bir araçtaki yolcunun cep telefonuna yansıdı.

Kamyon kasasına yüklenen borular tek halatla tutturulurken, kamyon sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yük taşıması diğer sürücülerin tepkisini çekti.